Саяногорск, Хакасия, , 11:30 — REGNUM

Жителю города Саяногорска в Хакасии предъявлено обвинение в убийстве четырёхлетнего ребенка, сообщили ИА REGNUM 26 июля в Следственном комитете РФ.

19 июня хакасским следователям сообщили, что в Саяногорской межрайонной больнице скончался четырёхлетний ребенок, поступивший с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Следователям удалось установить, что к преступлению причастен 37-летний ранее судимый отчим погибшего ребёнка. По версии следствия, 18 июня пьяный мужчина на даче в Саяногорске «на почве личных неприязненных отношений» бил мальчика руками и ногами по голове, телу и конечностям. После этого мужчина обратился к соседу по даче и попросил вызвать «скорую помощь». Он хотел инсценировать ситуацию получения пасынком травм при падении.

Ребёнка доставили в больницу, но спасти его не удалось. По данным судебно-медицинского заключения, мальчик умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Его мать в момент совершения преступления находилась дома в Саяногорске.

Вину в содеянном он не признал. Мужчине предъявлено обвинение в совершении данного преступления, он заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Хакасии бабушка и дедушка сожгли своего 11-месячного внука в печи. Злоумышленников заключили под стражу.

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