Благовещенск, , 11:23 — REGNUM

Правительство Приамурья приняло решение остановить работу детских палаточных лагерей до нормализации метеорологической обстановки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе области.

Более трёх тысяч детей в настоящее время находятся на сменах в 17 загородных оздоровительных лагерях, порядка 700 детей пребывают в 13 лагерях дневного пребывания, и ещё 250 детей отдыхают в трёх стационарных палаточных лагерях. Деятельность палаточных лагерей временно приостановлена, дети будут направлены по домам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за тяжелой паводковой обстановки введён режим чрезвычайной ситуации, кроме того, объявлено штормовое предупреждение: по мнению синоптиков, 29 июля область подвергнется мощному удару стихии в виде сильных проливных дождей и гроз.