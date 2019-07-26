Хабаровск, , 11:26 — REGNUM

Палаточный лагерь «Спецназ дети» под Хабаровском закрыт после инцидента с избиением ребёнка. Возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM,

Читайте также: В палаточном лагере под Хабаровском зверски избит ребёнок из ЕАО

Власти региона уточнили, что лагерь работал как военизированные сборы, что разрешено, если смена не превышает семи дней. У лагеря не было разрешения на работу, которое получают детские лагеря. Он начал работу 20 июля, закрылся 24 июля.

СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 11 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью») и по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Военизированные сборы организовала частная компания ООО «Фрегат ДВ».

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик 12 лет из ЕАО был избит и сброшен в окоп в палаточном лагере «Спецназ дети» под Хабаровском. Ребёнок смог связаться с родными. Он был доставлен в больницу. У него обнаружены множественные ушибы, по другим данным — перелом позвоночника первой степени и черепно-мозговая травма.