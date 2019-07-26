Благовещенск, , 11:14 — REGNUM

Министр МЧС Евгений Зиничев после облёта области заявил, что основная волна паводка достигнет Благовещенска 27 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы совершили облёт подтопленной территории. Волна паводка достигнет Благовещенска завтра», — заявил министр.

В настоящее время более тысячи подворий подтоплено в Приамурье, с несколькими сёлами отсутствует транспортное сообщение. Местные жители отмечают небывалый ранее прирост уровня воды в реках области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье объявлено штормовое предупреждение, ожидается, что 29 июля на область обрушаться сильные проливные дожди с грозами, что приведёт к очередному повышению уровня воды в реках.