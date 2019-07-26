Хабаровск, , 11:10 — REGNUM

Дети, получившие отравления угарным газом и ожоги в сгоревшем палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, пройдут реабилитацию в детском клиническом реабилитационном центре «Амур» в Хабаровске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дети, которые сейчас проходят лечение или уже выписаны из больницы, пройдут реабилитацию в центре «Амур». Таких семь человек.

Помимо этого, проводится врачебный осмотр всех детей, находившихся в лагере «Холдоми», по месту их жительства. Из 185 осмотрено 138 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, всех детей, переживших пожар в «Холдоми», ждут во Всероссийском детском центре «Океан». Директор центра Андрей Базилевский сообщил, что сейчас в лагере ждут заявки от властей Хабаровского края.