Иркутск, , 10:51 — REGNUM

Масштаб природных пожаров в Иркутской области продолжает увеличиваться. По данным регионального ГУ МЧС РФ, на утро 26 июля на территории Приангарья действует 118 природных пожаров на площади 558 354 га. В зоне задымления находятся 19 населенных пунктов, расположенных в шести районах области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего на территории России на утро 26 июля действовало 165 лесных пожаров на площади 163 255 га, по которым проводились работы по активному тушению. Из них 77 пожаров площадью 135 470 га находятся на землях лесного фонда Иркутской области.

Но, помимо этого, в Сибири и на Дальнем востоке действует ещё 256 лесных пожаров площадью 2 300 335 га. Эти очаги не будут потушены из соображений экономической целесообразности в Якутии (108 пожаров на площади 942 123 га), Красноярском крае (94 пожара на площади 903 613 га) и Иркутской области (41 пожар на площади 422 885 га).

Между тем дымовые шлейфы достигли Омской области и практически полностью окутали воздушное пространство над территориями Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, Хакасии и восточных регионов Югры. Петиция с требованием ввести режим ЧС набрала уже более 70 тысяч подписей.

Читайте также: Жители Алтайского края стали обращаться в поликлиники из-за смога