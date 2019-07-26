Вена, , 10:55 — REGNUM

В Австрии похищенная женщина сумела уговорить преступника освободить ее. Об этом 26 июля сообщает Associated Press со ссылкой на заявление пострадавшей.

Освобождение

По словам 27-летней Натали Бирли, она была сбита автомобилем, а затем связана и увезена в неизвестном направлении.

Нападавший завязал ей глаза, заставлял употреблять алкоголь, принимать холодную ванну, а также пытался ее душить.

Однако ей все же удалось завоевать его доверие и добиться освобождения. 33-летний похититель арестован и в скором времени предстанет перед судом, мотивы подозреваемого остаются неясными.

Где именно произошел инцидент не сообщается.

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