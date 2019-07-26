Тавда, Свердловская область, , 10:50 — REGNUM

В Свердловской области на территории КПП исправительной колонии строгого режима №19 неподалёку от города Тавды был обнаружен и захвачен квадрокоптер с прикреплённым к нему пакетом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В посылке оперативники ИК-19 обнаружили несколько сотовых телефонов, смарт-часы и устройство для зарядки. Задержать гражданина, который управлял летательным аппаратом, и определить место сигнала не удалось.

Напомним, что ранее аналогичная попытка доставить «подарки» заключённым была предпринята на территории ИК-5 в Нижнем Тагиле.

Отметим, что в Свердловской области предпринимались и другие экстравагантные способы доставить заключённым неположенные им по режиму отбывания наказания предметы и устройства. Так для этих целей использовали арбалет и стрелковый лук.