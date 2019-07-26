Екатеринбург, , 10:40 — REGNUM

Екатеринбургские авиатаможенники пресекли провоз подозрительного чемодана, который был набит женским нижним бельём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Чемодан вёз гражданин Турции с рейса Екатеринбург — Анталья. При досмотре обнаружилось, что в чемодане в пять пакетов была уложена почти сотня бюстгальтеров.

Молодой пассажир попытался доказать, что везёт бельё в подарок своей матери, сестре и возлюбленой. Однако пограничников смутили два фактора: количество вещей и наличие нескольких линеек размеров. В итоге таможенники решили, что пассажир должен был заранее задекларировать товар.

Теперь таможенники проведут административное расследование, а гражданину Турции, возможно, придётся выплатить от половины до двойной стоимости провозимого товара.

Напомним, 23 июля 2019 года в Екатеринбург чуть не провезли редких змей из Вьетнама. Авиатаможенникам пришлось конфисковать редких зверей, провозимых в бутылках с настойкой.

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