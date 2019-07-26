Владивосток, , 10:58 — REGNUM

Всероссийский детский центр «Океан» в Приморском крае ждёт детей, переживших пожар в палаточном лагере Холдоми под Хабаровском. Директор «Океана» Андрей Базилевский сообщил, что в лагере ждут заявок от властей Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Детей из лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае перевезут в Приморье

«Мы готовы принять детей из Хабаровского края, переживших пожар в палаточном лагере «Холдоми», так же, как принимаем всегда всех детей из пострадавших регионов и стран — как принимали 10 лет назад ребятишек из Китая, как принимали из Хабаровского края в 2013 году, во время наводнения, из Иркутска, Забайкалья, Амурской области и других. В ВДЦ «Океан» накоплен огромный опыт помощи детям, пережившим стрессовые ситуации. Мы будем принимать детей по заявкам правительства Хабаровского края, с заключениями психологов, таковы правила. Насколько мне известно, эта работа властями региона сейчас ведётся. Мы, конечно, ждём детей и сделаем всё возможное для того, чтобы они провели последний месяц лета очень хорошо, чтобы пережитый кошмар не повлиял на их здоровье, — сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский.

Сейчас руководитель «Океана» находится в Москве, где решает организационные вопросы с учредителем детского центра — Минпросвещения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова поручила организовать отдых детей, переживших пожар в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском в ВДЦ «Океан» в Приморье. Кузнецова полагает, что детям, пережившим страшный стресс, необходима реабилитация.