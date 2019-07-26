Ярославль, , 10:24 — REGNUM

В Ярославской области будут судить организованную преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Обвиняемыми по уголовному делу проходят 5 мужчин и 1 женщину. Сбыт осуществлялся на территории Ярославской и Орловской областей, всего у членов ОПГ изъято около двух килограммов наркотического вещества N-метилэфедрон. Полицейским удалось доказать 33 эпизода преступной деятельности сбытчиков наркотиков. Сам сбыт осуществлялся с помощью так называемых «закладок». Потребителям метилэфедрона члены ОПГ направляли информацию о расположении тайников и номера счетов, на которые переводить деньги. Санкция статьи уголовного кодекса, по которой обвиняются подсудимые, предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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