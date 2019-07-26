Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM

В Ростове-на-Дону из-за ливня и неработающей системы ливневой канализации возникли перебои в движении трамваев. Некоторые маршруты в течение дня, 26 июля, работать не будут. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Так, согласно уточнённым сведениям, трамваи не будут ходить по проспекту Будённовскому. Проблемы с ливневой канализацией вмешались в работу маршрутов № 6, следующих от улицы Текучёва до Центрального рынка. Конечной остановкой маршрутов № 1 и № 4 будет «Лендворец». Маршрут № 7 довезёт пассажиров до улицы Текучёва. Коммунальные службы планируют наладить движение электротранспорта в течение дня.

ИА REGNUM напоминает, что в результате ливня, накрывшего Ростов-на-Дону 25 июля, часть улиц ушла под воду. Аварийные бригады Ростова-на-Дону приведены в режим повышенной готовности.

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