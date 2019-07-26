Якутск, , 10:45 — REGNUM

Некоторые районы Якутии заволокло дымом от лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Единой диспетчерской службе региона.

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Из-за природных пожаров высокая задымленность наблюдается в Ленском районе республики — изменение направления ветра несёт дым и гарь из Сибири, в частности с территорий, где есть действующие пожары — в Иркутской области (Киренский район) и с Красноярского края.

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Население предупреждают о мерах предосторожности, а при ухудшении состояния здоровья рекомендуют обращаться в медицинские учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с природными пожарами, действующими на территории Сибири и Дальнего Востока остаётся сложной. На 26 июля в России действует 256 очагов возгораний общей площадью 2,3 млн га.