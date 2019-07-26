Южно-Сахалинск, , 10:00 — REGNUM

На Сахалин обрушились обильные ливни. Дождевой водой затопило дворы, улицы и дороги в столице островного региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ливень 65.mchs.gov.ru

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Мощный ливень продолжался недолго, но успел изрядно намочить Южно-Сахалинск. Одна из центральных улиц города, Комсомольска, превратилась в реку. В некоторых домах потекли кровли, во дворах воды по щиколотку.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке ухудшается паводковая ситуация. Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в ДФО для проверки готовности всех служб.