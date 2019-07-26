Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы обвиняемой в незаконной реализации флаконов с этиловым спиртом (ст. 171.4 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина владеет торговым павильоном в Екатеринбурге. По версии следствия, она дала устное указание продавцу реализовать флаконы со спиртом («фунфырики»), при этом лицензии на право реализации спиртосодержащей продукции у неё не было.

В прокуратуре уточнили, что теперь хозяйке павильона грозят исправительные работы сроком до одного года.

Напомним, что ранее гражданка уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции, без соответствующего разрешения.