Волгоград, , 09:41 — REGNUM

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области 25 июля освободил от уголовного преследования боксёра Сергея Соловьева. Его привлекали к ответственности после того, как в детском лагере «Чайка» после утренней зарядки умер 12-летний мальчик.

Тренеру вменяли статью «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», по которой он мог получить до трёх лет лишения свободы. Суд прекратил производство по делу, боксёра освободили от уголовной ответственности, назначен судебный штраф, сообщает сетевое издание V1.ru. Родители мальчика претензий к тренеру не имели.

Трагедия произошла в июне 2018 года в детском лагере Среднеахтубинского района. После пробежки и подтягиваний на турнике 12-летний воспитанник секции бокса потерял сознание. Тренер отнёс ребёнка в медпункт, однако ни дежурные врачи, ни приехавшая скорая, спасти мальчика не смогли. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.