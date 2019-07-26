Нур-Султан, , 09:35 — REGNUM

За первые шесть месяцев 2019 года под колеса поездов в Казахстане попали 54 человека, в том числе со смертельным исходом. Об этом сообщили 26 июля в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

В ведомстве отметили, что за отчетный период к административной ответственности было привлечено 14 198 человека за переход железнодорожного полотна в неустановленном месте.

Кроме того, за полгода зарегистрировано 919 фактов экстренного торможения поездов, в том числе 337 случая — по причине нахождения на путях людей, 520 случаев — по причине нахождения скота.

Напомним, в середине июля в городе Риддере Восточно-Казахстанской области железнодорожный состав сбил молодого человека. Машинист применил экстренное торможение, однако поезд не успел остановиться.

Читайте также: Президент Казахстана поручил ликвидировать дефицит билетов на поезда