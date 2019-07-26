Челябинск, 26 июля 2019, 09:29 — REGNUM
В Челябинске начинаются повальные проверки спецтехники, болшегрузного и другого грузового транспорта. Об этом журналистам сообщили представители ГИБДД.
В ходе проверок предстоит установить, проходят ли водители предрейсовый медицинский осмотр. Технику проверяют на предмет прохождения предрейсового техосмотра.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром в Челябинске произошло крупное ДТП с участием автокрана. Он врезался в три автобуса «ПАЗ», которые были на остановке.
Семь человек получили травмы. Медики оказали им помощь. Один человек погиб.
Предварительно известно, что у автокрана «МАЗ» отказали тормоза. В этот момент он съезжал с моста. Водитель потерял управление, машина врезалась в маршрутки.
Читайте ранее в этом сюжете: Погибший в ДТП с маршрутками и автокраном челябинец переходил дорогу