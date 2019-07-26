Хабаровск, , 09:27 — REGNUM

Сильным дождём смывает лестницу на центральной набережной в Хабаровске. Объект инфраструктуры был сдан в эксплуатацию строителями после реконструкции в июне 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Набережная Амура. Хабаровск (cc) Czochralski

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Жители столицы Хабаровского края выкладывают в сеть видео, на которых видно, что под новой лестницей образовались огромные промоины.

Там же видно, как рабочие пытались в проливной дождь заделывать дыры песком, но, видимо, осознав всю бессмысленность этого занятия, ушли, бросив кучу песка под дождём.

Щебень и песок, которые во время реконструкции засыпали в пустоты под ней для укрепления, вынесло водным потоком далеко за пределы сооружения.

Дождь смыл ограждения и предупреждающие таблички.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке ухудшается паводковая ситуация. Глава МЧС Евгений Зиничев прилетел в ДФО для проверки готовности всех служб.