Челябинск, , 09:19 — REGNUM

В Челябинске гражданин, погибший в результате аварии с автокраном, был на пешеходном переходе. Об этом журналистам заявили представители ГИБДД.

Автокран, у которого, предварительно, отказали тормоза, врезался в три маршрутки. Также он допустил наезд на пешехода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 26 июля автокран съезжал с моста. В этот момент он врезался в три маршрутки и сбил человека. Один гражданин погиб. Ещё семеро получили разные травмы.

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