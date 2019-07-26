Челябинск, , 09:14 — REGNUM

В Челябинске во время столкновения автокрана с тремя маршрутными автобусами травмы получили семь человек. Об этом журналистам сообщили представители ГИБДД.

Все они находились в трёх автобусах «ПАЗ». Им оказана помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупное ДТП произошло утром 26 июля. Один человек погиб.

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