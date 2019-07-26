Полевской, Свердловская область, , 09:14 — REGNUM

В Свердловской области следователи города Полевской возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве по факту безвестного исчезновения ученика 9 класса школы № 18. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Подросток 2002 года рождения пропал ещё в начале апреля 2019 года. В то утро он вышел из дома и не вернулся. Следователи просят граждан, знающих что-либо о местоположении школьника оказать содействие в его поиске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в городе Реж продолжаются поиски 15-летнего подростка, пропавшего 24 июня. Он вышел из своего дома по улице Чапаева 21 корп. 3 и не вернулся. По факту его исчезновения также возбуждено уголовное дело, по подозрению в убийстве.

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