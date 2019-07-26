Хабаровск, , 09:15 — REGNUM

23 человека эвакуированы из подтопленных домов в селе Удское в Тугуро-Чумиканском районе на севере Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Резкое ухудшение погоды наблюдается в десяти районах края: сильные дожди, порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке ухудшается паводковая ситуация. Глава МСЧ РФ Евгений Зиничев вылетел в регион для проверки готовности к паводкам.