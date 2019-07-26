Челябинск, 26 июля 2019, 09:03 — REGNUM
Временный мэр Челябинска Наталья Котова проинформирована о ДТП с тремя маршрутками, которое произошло утром 26 июля. Об этом пишут местные СМИ.
Чиновница взяла ситуацию на контроль.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, автокран врезался в три ПАЗика, съезжая с моста. По предварительным сведениям, у него отказали тормоза.
Несколько человек получили травмы, один погиб.
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