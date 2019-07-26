Челябинск, , 09:03 — REGNUM

Временный мэр Челябинска Наталья Котова проинформирована о ДТП с тремя маршрутками, которое произошло утром 26 июля. Об этом пишут местные СМИ.

Чиновница взяла ситуацию на контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автокран врезался в три ПАЗика, съезжая с моста. По предварительным сведениям, у него отказали тормоза.

Несколько человек получили травмы, один погиб.

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