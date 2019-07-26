Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM

В Екатеринбурге на улице Фролова ребёнок на самокате выехал на проезжую часть и попал под колёса автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе вечером 25 июля.

Как сообщает издание «Новый день», родители ребёнка находились неподалёку и после ДТП самостоятельно доставили его в больницу с травмой голеностопа. По словам водителя автомобиля, он пропустил на пешеходном переходе граждан и начал движение, после чего на дорогу неожиданно выехал на самокате ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное дорожно-транспортное происшествие в Свердловской области произошло 24 июля в Каменске-Уральском. В тот вечер группа детей ехала на самокатах вдоль дороги. Следовавшая за ними по автодороге машина сделала предупреждающий звуковой сигнал. Однако один из ребят, по-видимому, испугался неожиданного гудка, и выехал на середину автодороги, попав под колёса автомобиля.

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