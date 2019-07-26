Челябинск, 26 июля 2019, 08:56 — REGNUM
В Челябинске у протаранившего три ПАЗика автокрана могли отказать тормоза. Такую предварительную версию озвучили в областном управлении МЧС.
Кран врезался в маршрутки на перекрёстке Дзержинского и Вагнера, отмечают в ведомстве. На месте работали 27 человек, также привлекли девять единиц техники.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ДТП один человек погиб. Есть пострадавшие.
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