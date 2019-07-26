Анкара, , 09:00 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции «обезвредили» восьмерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны, об этом 26 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация проходила в провинции Хаккяри при поддержке авиации, целью военных были укрытия повстанцев, склады с оружием, а также живая сила противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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