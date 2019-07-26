Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM

Пострадавший от нападения двух неизвестных общественный деятель и бывший квартальный Орджоникидзевского района Екатеринбурга Алексей Беззуб обвинил в организации нападения одного из депутатов городской думы областного центра Александра Колесникова. Об этом Беззуб сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что за 10 лет и более активной общественной (а он возглавлял свердловское отделение движение «РосЯма») и служебной деятельности ему не поступало угроз.

«Первая и последняя угроза мне была от Колесникова на комиссии по храму и скверу. Поэтому, я заявление на него и написал. Мне больше подозревать некого. То, что он говорит, что это не я, а что он должен был сказать? Он и в полиции все будет отрицать, типа была полемика. Только вот засада в том, что после полемики были угрозы, и далеко не всем после полемики он угрожает», — считает Алексей Беззуб.

В свою очередь депутат гордумы Екатеринбурга отрицает обвинения.

«Я его даже не запомнил. Что накричал тогда на него — так я на всех кричу, когда свою точку зрения отстаиваю, что теперь из этого? А так: желаю ему скорейшего выздоровления», — заявил изданию « ЕАН » Александр Колесников.

Напомним, что заседание комиссии по вопросу строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины в сквере возле Свердловского государственного театра драмы проходило в июне 2019 года в городской думе. Именно после жаркой полемики между Беззубом и Колесниковым, якобы, прозвучали угрозы в адрес общественника.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Алексея Беззуба произошло утром 24 июля в микрорайоне Заречный города Екатеринбурга. Двое неизвестных нанесли ему несколько ударов и забрали рюкзак.

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Впоследствии общественник написал заявление в полицию, указав возможные причины нападения. Также была опубликована видеозапись, на которой видно начало инцидента. На ней видно, как двое молодых людей бегут за Алексеем Беззубом, однако последующие за этим события в поле зрения объектива не попали.

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Отметим, что Алексей Беззуб работал квартальным службы заказчика Орджоникидзеского района Екатеринбурга, но был отстранён от должности, так как в отношении него было возбуждено уголовное дело о халатности. Впоследствии суд признал его виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

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