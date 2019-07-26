Пекин, , 08:53 — REGNUM

После схода оползня на юго-западе Китая пропавшими без вести остаются 25 человек. Об этом сообщила Государственная телерадиокомпания CCTV со ссылкой на данные следствия.

ЧП произошло 23 июля в провинции Гуйчжоу. По последним данным, число погибших в результате происшествия выросло до 20 человек, одиннадцать человек были найдены живыми.

Оползни нередко представляют собой опасность в сельских и горных районах Китая, особенно после сильных дождей и наводнений, от которых страна особенно пострадала в этом году.

Напомним, оползень сошел в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй, погребя под горной породой 21 здание. Ранее сообщалось о 15 погибших.