Лондон, , 07:27 — REGNUM

Игроки британского клуба «Арсенал», немецкие футболисты Месут Озил и Сеад Колашинац, подверглись вооруженному ограблению в Лондоне посреди белого дня, пишет газета Daily Mail.

Очевидно, грабители позарились на роскошный автомобиль, в котором ехали футболисты — полноприводный Mercedes G-класса с золотым декором. Злоумышленники в шлемах подъехали на скутерах и заставили машину остановиться. Находившийся за рулем Колашинац выпрыгнул из машины и вступил в схватку с двумя грабителями, один из которых был вооружен холодным оружием.

Озил перебрался за руль и отъехал на небольшое расстояние, после чего бросился в турецкий ресторан Likya. За ним погнались бандиты. Сотрудники ресторана пришли на помощь футболисту и обратили злоумышленников в бегство.

Нападение на звезд футбола запечатлено камерами видеонаблюдения. Нападавшие скрылись без добычи, футболисты не пострадали. Скотланд-ярд возбудил расследование, арестов пока не последовало.