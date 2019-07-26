Хабаровск, , 07:40 — REGNUM

Резкое ухудшение погодных условий прогнозируется в Хабаровском крае из-за мощного циклона, идущего на регион, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Циклон

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Во власти глубокого циклона, по информации синоптиков, центральные и южные районы Хабаровского края окажутся 29−31 июля 2019 года.

Ожидается выпадение сильных, местами очень сильных осадков — до 50 мм и более за 12 часов, грозы, порывы ветра до 20 м/с.

Это осложнит паводковую обстановку на реках региона.

По данным ГУ МЧС в Хабаровском крае, возможны резкие подъёмы уровней воды в реках, с возможным подтоплением низкопойменных мест и автомобильных дорог при неисправности канализационных систем и засорении ливневых стоков.

Есть вероятность увеличения количества ДТП, аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередач, прочие нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

Главам муниципалитетов направлены предупреждения и рекомендации о принятии мер в обстановке ухудшения погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДФО ухудшается паводковая обстановка. На Хабаровск обрушился мощный ливень, остановлено движение трамваев. 12 домов на севере региона подтоплены, жители эвакуированы и находятся в пункте временного размещения.