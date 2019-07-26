Иркутск, , 07:01 — REGNUM

В Иркутской области значительно ухудшилась пожароопасная обстановка. Во многом это связано с отказом тушить пожары в труднодоступных районах из-за экономической нецелесообразности (законодательство это допускает). И теперь, по состоянию на утро 26 июля, в Приангарье насчитывается уже 46 очагов площадью 431 314 га, которые решением комиссий по чрезвычайным ситуациям не будут потушены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из официальной информации иркутских властей, 16 таких очагов находится в Катангском районе, 13 — в Мамско-Чуйском, 12 — в Киренском, четыре — в Бодайбинском и один — в Усть-Кутском.

Также известно, что усилий 195 парашютистов-десантников, 80 специалистов лесной охраны и 250 мобилизованных граждан хватило лишь на то, чтобы ликвидировать за 25 июля только три пожара. Их общая площадь составила 1810 га (два очага находилось в Киренском районе, один в Нижнеилимском районах области).

Как уже сообщало ИА REGNUM, если накануне, 25 июля, в регионе действовал 41 пожар-отказник на площади 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом), то на утро 26 июля насчитывается уже 46 таких очагов очагов на площади 431 314 га (403 586 га из них покрыты лесом).

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