Каменск-Уральский, Свердловская область, , 07:00 — REGNUM

Бывший мэр Каменска-Уральского и глава Южного управленческого округа Михаил Астахов, который был госпитализирован после оглашения обвинительного приговора в суде, пошёл на поправку и вскоре будет выписан. После этого он отправится отбывать наказание.

По информации портала KU66.RU, состояние здоровья бывшего мэра Каменска-Уральского и действующего главы Южного управленческого округа Свердловской области удовлетворительное: медики говорят об этом неофициально, но вполне уверенно.

Уточняется, что Михаила Астахова выпишут до конца текущей недели, а на данный момент он находится в отдельной палате под охраной конвоя.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Южного управленческого округа Свердловской области Михаил Астахов был задержан в мае 2018 года по подозрению в получении взятки от предпринимателя. Дело довели до суда и 22 июля чиновника приговорили к восьми годам лишения свободы.

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Однако на следующую ночь осуждённому стало плохо, и он был госпитализирован в больницу Каменского-Уральского.

Напомним, что с 2008 по 2016 годы Михаил Астахов занимал должность главы Каменска-Уральского, после чего был назначен главой Южного управленческого округа.

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