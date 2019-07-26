Благовещенск, , 06:46 — REGNUM

Организаторы международного форума Amur Travel объявили об отмене мероприятия из-за сильного паводка в Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Летний паводок на Дальнем Востоке: все новости

Международный туристический форум должен был пройти с 26 по 28 июля в Зейском районе Приамурья, но в виду чрезвычайной ситуации, вызванной обильными проливными дождями и последовавшим за ним паводком, было принято решение отменить проведение туристического форума.

Тем не менее, организаторы считают, что даже в процессе подготовки, многие люди объединились вокруг красоты северных территорий области.

Читайте также: Министр МЧС РФ и губернатор Приамурья вылетели в подтопленный Норск

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в результате ливневых дождей произошёл резкий подъём уровня рек, что привело к подтоплению территории. В частности, в селе Норск в Селемджинском районе области, 30 человек ждут спасателей на крыше школы, другие дома оказались полностью под водой.