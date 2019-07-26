Хабаровск, , 06:43 — REGNUM

Уровень реки Амур у Хабаровска продолжает расти. По состоянию на 26 июля, утро, уровень воды у краевой столицы достиг отметки 199 см., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным синоптиков, гребень паводка достигнет Хабаровска ориентировочно 6 августа. Прогнозируемый уровень воды у Хабаровска может достигнуть 450−500 см.

При уровне воды в 450 см. начинается подтопление дачных участков на островах поблизости от города.

Аэромобильные группировки МЧС находятся в состоянии повышенной готовности и в случае необходимости готовы немедленно отбыть в муниципалитеты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Хабаровск обрушился мощный ливень, за сутки 25 июля выпало более трети месячной нормы осадков. В городе остановлено движение трамваев, затоплены улицы.