Краснотурьинск, Свердловская область, , 06:48 — REGNUM

В Свердловской области органы опеки, прокуратуры и полиции Краснотурьинска проведут проверку семьи 15-летней девушки, которая ведёт видеоблог в YouTube. Основанием послужили анонимные жалобы пользователей социальных сетей, сообщается в паблике «Краснотурьинск LIVE» со ссылкой на свои источники.

По их информации девушка размещала в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube ролики, в которых представала перед аудиторией в неглиже, а также публиковала провокационные комментарии. В частности она демонстрировала женское нижнее бельё и угрожала подписчикам, за критические замечания в свой адрес.

«По результатам проверки фактов публикации видеозаписей с участием полуобнаженной несовершеннолетней будет вынесено решение о возбуждении дела о невыполнении матерью своих обязанностей по воспитанию малолетней и постановке семьи на учет инспекции по делам несовершеннолетних», — сообщили «Краснотурьинск LIVE» в надзорном органе.

Отметим, что по информации местных изданий, девушка ведёт свой видеоблог уже в течение года, и он пользуется популярностью среди её сверстников в Краснотурьинске. Более того, сообщается, что мать поддерживает это начинание своей дочери.