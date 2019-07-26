Иркутск, , 06:26 — REGNUM

В Иркутской области, где действует режим ЧС из-за природных пожаров и наводнения, за последние сутки значительно увеличилась площадь возгораний, которые не будут потушены из-за экономической нецелесообразности. Об этом можно судить из информации, опубликованной сегодня, 26 июля, на сайте иркутского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Если накануне, 25 июля, в регионе действовало 41 такое возгорание на площади 339 209 га (316 171 га из них покрыты лесом), то на утро 26 июля насчитывается уже 46 очагов на площади 431 314 га (403 586 га из них покрыты лесом).

На этом фоне совсем уж скромно выглядит число потушены пожаров.

«За прошедшие сутки, 25 июля, на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано три пожара. Их общая площадь составила 1810 га», — информируют иркутские власти.

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