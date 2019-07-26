Новосибирск, , 06:04 — REGNUM

В Сибирском федеральном округе после трагического пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае организованы дополнительные обследования детских оздоровительных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

Уточняется, что дополнительными обследованиями занимаются региональные межведомственные правительственные комиссии. Особое внимание направлено на работу палаточных лагерей.

В том числе, проверяются исправность пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и так далее.

Начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС по Новосибирской области Александр Покидов напомнил, что в начале каждого летнего сезона для обеспечения безопасности отдыхающих проводятся мероприятия по приёмке лагерей.

Начальник отдела дознания и административной практики Главного управления МЧС России по Новосибирской области Александр Покидов «Разрешение на свою деятельность получают только те, кто полностью устранит выявленные нарушения требований пожарной безопасности. Стоит отметить, что речь идёт о приёмке стационарных детских оздоровительных учреждений. Сегодня не существует нормативных актов, предписывающих требования пожарной безопасности к палаточным лагерям. Но существуют требования пожарной безопасности при разведении костров, эксплуатации электроснабжения и наличию первичных средств пожаротушения».

Что касается Новосибирской области, здесь в сезонную эксплуатацию принято 65 детских оздоровительных лагерей, в том числе 10 палаточных. Восемь из них на сегодняшний день завершили работу, в том числе пять палаточных. Всего с начала летнего периода было выявлено 65 нарушений требований пожарной безопасности. По информации МЧС, они все устранены.

В Сибири действуют более 430 детских лагерей, их них около 90 — палаточные. Работа межведомственных комиссий продолжится до конца июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия в палаточном лагере горнолыжного курорта «Холдоми» под Хабаровском произошла в ночь с 22 на 23 июля. При пожаре погибла девочка, ещё трое детей умерли от полученных ожогов в больнице. Возбуждены уголовные дела, арестованы трое подозреваемых — начальник лагеря, собственник горнолыжного курорта, сотрудник МЧС.

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