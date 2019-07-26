Новосибирск, 26 июля 2019, 06:04 — REGNUM
В Сибирском федеральном округе после трагического пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае организованы дополнительные обследования детских оздоровительных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.
Уточняется, что дополнительными обследованиями занимаются региональные межведомственные правительственные комиссии. Особое внимание направлено на работу палаточных лагерей.
В том числе, проверяются исправность пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и так далее.
Начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС по Новосибирской области Александр Покидов напомнил, что в начале каждого летнего сезона для обеспечения безопасности отдыхающих проводятся мероприятия по приёмке лагерей.
Что касается Новосибирской области, здесь в сезонную эксплуатацию принято 65 детских оздоровительных лагерей, в том числе 10 палаточных. Восемь из них на сегодняшний день завершили работу, в том числе пять палаточных. Всего с начала летнего периода было выявлено 65 нарушений требований пожарной безопасности. По информации МЧС, они все устранены.
В Сибири действуют более 430 детских лагерей, их них около 90 — палаточные. Работа межведомственных комиссий продолжится до конца июля.
Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия в палаточном лагере горнолыжного курорта «Холдоми» под Хабаровском произошла в ночь с 22 на 23 июля. При пожаре погибла девочка, ещё трое детей умерли от полученных ожогов в больнице. Возбуждены уголовные дела, арестованы трое подозреваемых — начальник лагеря, собственник горнолыжного курорта, сотрудник МЧС.
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