Южно-Сахалинск, , 05:56 — REGNUM

На Сахалине в детских палаточных лагерях обнаружены нарушения правил пожарной безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники государственного пожарного надзора в детском палаточном лагере 65.mchs.gov.ru

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В палаточном лагере Корсаковской спортивной школы инспекторы Госпожнадзора выявили несоответствие методическим рекомендациям МЧС России, направленных в региональное минобразования две недели назад.

Лагерю «Сахалинский Артек» предписано решить вопрос с доступностью источника наружного противопожарного водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском по всей стране начались проверки детских лагерей. Родители в разных регионах России массово забирают детей из лагерей.

В пожаре в «Холдоми» погибли четверо детей, ещё трое сейчас остаются в больнице с отравлением угарным газом, одна девочка уже выписана.

Расследование трагедии поручено центральному аппарату СК РФ. Президент России Владимир Путин пообещал лично знакомиться с материалами следствия.