Якутск, , 05:45 — REGNUM

В Якутии продолжаются масштабные лесные возгорания, спасатели и добровольцы не прерывают тушение огня, сообщили корреспонденты ИА REGNUM в минэкологии республики.

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В 14 районах республики не прекращаются работы по тушению 27 лесных пожаров, из которых действующих — 22. По-прежнему огонь распространяется в Мегино-Кангаласском, Верхоянском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Усть-Алданском, Вилюйском, Горном, Намском, Томпонском, Хангаласском улусах, а также в Ленском и Мирнинском районах.

Более 500 человек задействованы на тушении огня, в их числе 149 лесников, 287 парашютистов и пожарных, 203 местных жителя, 24 спасателя и 42 автотехники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда общая площадь пожаров — более 900 тыс.га.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с лесными пожарами в Якутии остаётся сложной, ежедневно усугубляясь сухой и ветряной погодой.