Хабаровск, , 05:43 — REGNUM

В палаточном лагере «Спецназ дети» под Хабаровском зверски избит и выброшен в окоп ребёнок из ЕАО. Мальчик выбрался и смог связаться с родными. Он доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника I степени. Пострадавший доставлен в хабаровскую Краевую детскую клиническую больницу № 2. В ситуации разбираются следователи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Насилие

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Доставленный в больницу мальчик 12 лет был весь в синяках и ушибах, патологию врачи пока исключают. Родители ребёнка немедленно обратились в полицию. К ребёнку приходила уполномоченный по правам детей в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного курорта «Холдоми"под Хабаровском произошёл пожар. В огне погибла девочка, ещё трое детей умерли от полученных ожогов в больнице Солнечного района. Возбуждены уголовные дела, арестованы трое подозреваемых — начальник лагеря, собственник горнолыжного курорта, сотрудник МЧС.

Расследование поручено Центральному аппарату СК РФ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших детей и сообщил, что лично будет знакомиться с материалами расследования.