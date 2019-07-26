Тверь, , 05:24 — REGNUM

Два легковой автомобиля столкнулись на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло на 226-м километре трассы М-9. Легковой автомобиль при повороте налево не пропустил двигавшуюся навстречу легковушку. В результате столкновения пострадал ребенок возрастом двух лет — девочка получила тяжелую травму головы. Пострадавшего ребенка госпитализировали. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на Московской кольцевой автодороге. В результате столкновения пострадали четыре человека, их доставили в больницу.

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