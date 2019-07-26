Южно-Сахалинск, , 04:58 — REGNUM

Впервые за всю историю на Сахалине ударили заморозки в июле. Последний раз минусовые температуры летом наблюдались в июне 1947 года, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Возращением «зимы» в разгар лета Сахалин обязан холодным воздушным массам с материка, которые принесли на остров дожди и холод.

Атмосферное поле повышенного давления образовалось на Чукотке. Сегодня на Севере Сахалина температура в районе плюс 3−5 градусов. В Охе ночью зафиксировано понижение температуры до минус 0,6 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, холодный воздух из Арктики принес похолодание на Камчатку впервые за 33 года. На севере полуострова отмечены температуры минус 1−3 градуса.