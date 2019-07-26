Москва, , 04:49 — REGNUM

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в столичном районе Восточное Измайлово, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Сообщается, что ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в районе 107 километра. В результате столкновения пострадали четыре человека, их госпитализировали. После ДТП две полосы МКАД оказались перекрыты. Позднее удалось возобновить движение на участке, где произошла авария. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля два легковых автомобиля столкнулись под Керчью в Крыму. В результате столкновения погиб водитель одной из легковушек, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших был и четырехлетний ребенок.

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