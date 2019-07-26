Благовещенск, , 04:47 — REGNUM

Угроза наводнения привела к тому, что в столице Приамурья на наиболее опасных направлениях городские дорожные службы приступили к возведению заградительных дамб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приамурье из-за подъёма воды в реках может затопить 21 населённый пункт

Для борьбы с последствиями стихии, а также для выполнения предупредительных мероприятий, в Благовещенске задействовано 47 единиц специальной техники: экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, мотопомпы, каналопромывочные машины. Дамбы выставляются на пересечении улиц Островского и Текстильной, а также в районе улицы Раздольной.

В городе создаётся запас щебня, песка, полипропиленовых мешков, водоотводных труб и дезинфицирующих веществ.

Читайте также: В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов объявил в области режим чрезвычайной ситуации. В регионе наблюдается подтопление значительных территорий, ряд населённых пунктов скрыт водой, люди эвакуированы. В селе Норск порядка 30 человек спасаются на крыше школы, у них заканчиваются продукты питания и вода.