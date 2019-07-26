Петропавловск-Камчатский, , 04:36 — REGNUM

Холодные воздушные потоки из Арктики принесли на Камчатку заморозки в июле, которых не было 33 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Камчатка. Вид из космоса NASA

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В Тигильском, Быстринском и Усть-Камчатском районах Камчатки температура воздуха опустилась до минус 1−3 градусов, в Мильковском районе термометры показывают 0 — плюс 1.

В Камчатском метеоцентре резкое похолодание объясняют тем, что на Камчатку из Арктики пришёл холодный воздух. Он пришёл вслед за облачным фронтом, который принёс на полуостров дожди.

Заморозки в июле для Камчатки явление крайне редкое, в последний раз их наблюдали 33 года назад. Предстоящей ночью, с 26 на 27 июля, угроза заморозков в районах сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики предупредили, что регионы России ждет резкое похолодание, возможен снег. Причина — холодный воздух из Арктики.