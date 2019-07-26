Хабаровск, , 04:24 — REGNUM

Руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев вылетел на Дальний Восток для проверки готовности регионов к паводкам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Зиничев Kremlin.ru

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В Благовещенске Зиничев проведёт координационное совещание по всем субъектам ДФО, в Комсомольске-на-Амуре проинспектирует дамбы.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные паводки начались в нескольких регионах ДФО. Циклоны натворили бед в ЕАО, Амурской области, режим ЧС введён на севере Хабаровского края, столица региона Хабаровск из-за мощного ливня оказалась в воде, за сутки 25 июля выпала треть месячной нормы осадков, в городе встали трамваи.