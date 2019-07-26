Керчь, Крым, , 04:05 — REGNUM

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Таврида» под Керчью, сообщает пресс-служба управления МВД России по Республике Крым.

Сообщается, что авария произошла в районе 11:55 по московскому времени недалеко от Керчи. Водитель легковушки Citroеn C5 двигался из Феодосии и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим легковым автомобилем Lifan. В результате ДТП погиб водитель второй легковушки, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. В их числе — четырехлетний ребенок. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Рязанской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате столкновения погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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