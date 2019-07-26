Рязань, , 03:54 — REGNUM

Легковой автомобиль Kia Sportage столкнулся с грузовиком КамАЗ в Рязанской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Сообщается, что авария произошла на 251-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в Касимовском районе Рязанской области. В результате ДТП погибли два пассажира легковушки, среди них была и 14-летняя девушка. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля два легковых автомобиля столкнулись в Ульяновской области. В результате аварии погибли три человека, еще один пострадал и был госпитализирован.

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