Сан-Паулу, Бразилия, , 03:22 — REGNUM

Неизвестные грабители похитили 750 килограмм золота из международного аэропорта в бразильском городе Сан-Паулу, сообщает портал Globo.

Сообщается, что преступники прибыли в аэропорт на двух автомобилях, замаскированных под полицейские. Злоумышленники также были одеты в форму сотрудников полиции и имели при себе огнестрельное оружие. После входа в терминал аэропорта преступники ограбили инкассаторский фургон, принадлежавший компании Brink's, и скрылись с места происшествия. Отмечается, что стоимость украденного золота составляет около $30 млн.

Полиция предполагает, что перед преступлением грабители взяли в заложники семью руководителя логистических операций в терминале аэропорта, чтобы получить необходимую для ограбления информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля неизвестные злоумышленники ограбили торговый центр Galeries Lafayette в Париже. Они сломали боковую дверь одного из торговых павильонов и выбили витрину, однако сбежали, увидев охранников. Отмечалось, что преступникам удалось все же украсть несколько дорогих часов.

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